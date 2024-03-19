На кордоні з Угорщиною правоохоронці завадили вивезенню українки у борделі Камбоджі

Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У Державній прикордонній службі України повідомили про те, що оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, ліквідували канал торгівлі людьми, що діяв на Закарпатті.

У повідомленні сказано, що безпосередньо на кордоні було затримано громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку.

«Після перетину держрубежу чоловік мав довезти жертву автомобілем до аеропорту, звідки вони б вилетіли до Королівства Камбоджі. Там на дівчину чекала сексуальна експлуатація», - пишуть у ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.

Чоловіка затримали після проходження контролю на виїзд з України у пункті пропуску «Косино». До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.

За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Тривають слідчі дії.

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