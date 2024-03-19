Сінгапурського опозиціонера звинуватили у брехні парламенту

Лідера опозиції в Сінгапурі обвинувачують у брехні під присягою перед комітетом.

Джерело фото: CNA

Лідера опозиції в Сінгапурі Прітама Сінгха звинуватили у брехні під присягою перед парламентським комітетом, повідомляє BBC.

Звинувачення стосуються поводження пана Сінгха з колишнім депутатом від його партії, який збрехав у парламенті в окремій справі.

Сінгх у вівторок перед судом, заявив, що наміренний оскаржувати ці обвинувачення.

Прокуратура планує вимагати штрафу для Сінгха, який також може втратити своє місце у парламенті.

У серпні 2021 року депутата парламенту Раїсу Хан, на той момент представницю Робітничої партії, звинуватили у недостовірних звинуваченнях щодо дій поліції у справі про сексуальне насильство. Проте пізніше вона визнала, що її висловлювання були несправедливими.

Хана оштрафували за брехню та зловживання своїм статусом депутата. Відтоді вона покинула свою партію і відмовилася від свого парламентського місця.

Під час подальшого розслідування інциденту парламентським комітетом Сінгха викликали як свідка. Він пояснив ставлення до ситуації з Хан. Хан стверджувала, що Сінгх підбурював її продовжувати свою історію, незважаючи на те, що вона виявилася неправдивою.

Сінгх відкинув ці звинувачення. Проте комітет прийшов до висновку, що він неправдиво свідчив перед ними під присягою і рекомендував розпочати кримінальне розслідування його поведінки.

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