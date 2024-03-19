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  1. Суспільство

Вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ, — пояснили в Міносвіти

12:01, 19 березня 2024
При цьому творчий конкурс все одно матиме найбільший вплив на конкурсний бал.
Вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ, — пояснили в Міносвіти
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У 2024 році вступники до вишів на творчі спеціальності мають обов'язково складати національний мультипредметний тест (НМТ). Про це заявили у Міністерстві освіти і науки.

У відомстві наголосили, що під час вступу випускники мають підтвердити знання, які отримали у школі.

«Таку вимогу послідовно відстоюють у МОН в межах політики держави з посилення якості вищої освіти.

Здобуття ступеня бакалавра (а отже, вищої освіти) в мистецькому ЗВО – це не лише розвиток творчості. Це також здобуття фундаментальних знань, компетентностей, які передбачені особою, у якої є вища освіта», – зауважили у відомстві.

При цьому творчий конкурс все одно матиме найбільший вплив на конкурсний бал. Його частка складає 60%, тоді як предмети НМТ – по 10% кожний.

«Для вступу на творчі спеціальності (у разі розподілу ваги балів між ТК і НМТ на рівні 60-40) бали з кожного предмета НМТ відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала, але все ж будуть мати місце, що свідчить про готовність вступника до вищої освіти», – розповіли в МОН.

Крім того, складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви не тільки на творчі, але й на всі інші спеціальності.

Водночас для вступу до закладів фахової передвищої освіти на творчі спеціальності НМТ не потрібний.

Раніше ми писали, що МОН запроваджує добровільне фахове вступне випробування для низки спеціальностей.

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