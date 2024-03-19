Nvidia випустила найпотужніший чіп для ШІ

Новітній чіп ШІ B200 «Blackwell» здатен виконувати деякі завдання в 30 разів швидше, ніж його попередник.

Джерело фото: GoodFon

Американська компанія Nvidia випустила свій новітній чіп штучного інтелекту (ШІ) B200 "Blackwell", який, за її ствердженнями, може виконувати деякі завдання в 30 разів швидше, ніж його попередник. Про це пише BBC.

Виробник називає цей чіп найпотужнішим у світі.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг представив новинку на конференції розробників у Каліфорнії.

У Nvidia зауважують, що платформа Blackwell, яка включає супутні програми, призначена для виконання надшвидких обчислень, які допоможуть зробити прориви в обробці великих обсягів даних, інженерному моделюванні, автоматизації проєктування електроніки, розробці ліків, квантових обчисленнях та генеративному ШІ.

Nvidia заявила, що основні клієнти, включаючи Amazon, Google, Microsoft і OpenAI, планують використовувати новий флагманський чіп компанії в хмарних обчисленнях і для власних проєктів ШІ.

Крім того, нові програмні інструменти компанії, які називаються мікросервісами, покращують ефективність системи для простішої інтеграції моделі ШІ в роботу.

Серед інших анонсів є нова лінійка чіпів для автомобілів, які можуть запускати чат-ботів прямо в автомобілі. Компанія повідомила, що китайські виробники електромобілів BYD і Xpeng планують використовувати її нові чіпи.

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