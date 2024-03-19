Nvidia выпустила самый мощный чип для ИИ

Американская компания Nvidia выпустила свой новейший чип искусственного интеллекта (ИИ) B200 "Blackwell", который, по ее утверждениям, может выполнять некоторые задачи в 30 раз быстрее, чем его предшественник. Об этом пишет BBC.
Производитель называет этот чип самым мощным в мире.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг представил новинку на конференции разработчиков в Калифорнии.
В Nvidia отмечают, что платформа Blackwell, которая включает сопутствующие программы, предназначена для выполнения сверхбыстрых вычислений, которые помогут сделать прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств, квантовых вычислениях и генеративном ИИ.
Nvidia заявила, что основные клиенты, включая Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, планируют использовать новый флагманский чип компании в облачных вычислениях и для собственных проектов ИИ.
Кроме того, новые программные инструменты компании, называемые микросервисами, улучшают эффективность системы для более простой интеграции модели ИИ в работу.
Среди других анонсов есть новая линейка чипов для автомобилей, которые могут запускать чат-ботов прямо в автомобиле. Компания сообщила, что китайские производители электромобилей BYD и Xpeng планируют использовать ее новые чипы.
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