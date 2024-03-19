Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже треть поправок к законопроекту о мобилизации и остановился на вопросе отсрочки

Относительно правил отсрочки Комитетом принято решение о подготовке общих комитетских правок.

Украина должна выплатить владельцам еврооблигаций 4,5 млрд долларов в 2024 году – начнутся консультации по реструктуризации

Чтобы отсрочить выплаты внешним коммерческим кредиторам, Украина начинает официальные консультации о реструктуризации (отсрочке) таких выплат в течение действия программы МВФ, - Даниил Гетманцев.

Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Граждане США, Японии и стран ЕС смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке – парламент готовится одобрить законопроект

Граждане США, Канады и стран ЕС смогут стать украинцами в упрощенном порядке: Верховная Рада рассмотрит законопроект о множественном гражданстве, определяющий новые основания приобретения и потери гражданства Украины.

  1. В мире

Nvidia выпустила самый мощный чип для ИИ

20:58, 19 марта 2024
Новейший чип ИИ B200 "Blackwell" способен выполнять некоторые задачи в 30 раз быстрее, чем его предшественник.
Nvidia выпустила самый мощный чип для ИИ
Источник фото: GoodFon
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская компания Nvidia выпустила свой новейший чип искусственного интеллекта (ИИ) B200 "Blackwell", который, по ее утверждениям, может выполнять некоторые задачи в 30 раз быстрее, чем его предшественник. Об этом пишет BBC.

Производитель называет этот чип самым мощным в мире.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг представил новинку на конференции разработчиков в Калифорнии.

В Nvidia отмечают, что платформа Blackwell, которая включает сопутствующие программы, предназначена для выполнения сверхбыстрых вычислений, которые помогут сделать прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств, квантовых вычислениях и генеративном ИИ.

Nvidia заявила, что основные клиенты, включая Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, планируют использовать новый флагманский чип компании в облачных вычислениях и для собственных проектов ИИ.

Кроме того, новые программные инструменты компании, называемые микросервисами, улучшают эффективность системы для более простой интеграции модели ИИ в работу.

Среди других анонсов есть новая линейка чипов для автомобилей, которые могут запускать чат-ботов прямо в автомобиле. Компания сообщила, что китайские производители электромобилей BYD и Xpeng планируют использовать ее новые чипы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду