Поступающие на творческие специальности обязательно будут сдавать НМТ, — объяснили в Минобразования

При этом творческий конкурс все равно будет иметь наибольшее влияние на конкурсный балл.

В 2024 году поступающие в вузы на творческие специальности должны обязательно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом заявили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве подчеркнули, что при поступлении выпускники должны подтвердить знания, полученные в школе.

Такое требование последовательно отстаивают в МОН в рамках политики государства по усилению качества высшего образования.

Получение степени бакалавра (а значит высшего образования) в художественном ЗВО – это не только развитие творчества. Это также получение фундаментальных знаний, компетентностей, предусмотренных лицом, у которого есть высшее образование», – отметили в ведомстве.

При этом творческий конкурс все равно будет иметь наибольшее влияние на конкурсный балл. Его доля составляет 60%, в то время как предметы НМТ – по 10% каждый.

«Для поступления на творческие специальности (в случае распределения веса баллов между ТК и НМТ на уровне 60-40) баллы по каждому предмету НМТ будут играть неразрешимую роль в сумме общего вступительного балла, но все же будут иметь место, что свидетельствует о готовности поступающего к высшему. образования», – рассказали в МОН.

Кроме того, составление НМТ дает возможность поступающему подавать заявления не только на творческие, но и на все другие специальности.

В то же время для поступления в учреждения профессионального высшего образования на творческие специальности НМТ не требуется.

Ранее мы писали, что МОН вводит добровольное профессиональное вступительное испытание для ряда специальностей.

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