МОН запроваджує добровільне фахове вступне випробування для низки спеціальностей

Як зміниться формула розрахунку конкурсного бала і чи обов’язково складати вступне випробування.

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Міністерство освіти та науки запроваджує добровільне фахове вступне випробування для низки спеціальностей при вступі на бакалаврат. Воно впливатиме на конкурсний бал вступників.

Новацію передбачено для вступників за спеціальностями «аграрні науки», «економіка», «управління», що вже мають або отримають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Раніше у МОН дали пояснення щодо скасування фінансування шкіл із малою кількістю учнів.

Детальніше про те, як зміниться формула розрахунку конкурсного бала і чи обов’язково складати вступне випробування, у поясненні Міністерства освіти та науки:

Вступники на бакалаврат на основі НРК5 можуть додатково скласти фахове вступне випробування, яке впливатиме на їхній конкурсний бал. Про це йдеться в наказі МОН № 231 від 23 лютого 2024 року.

Новацію передбачено для вступників низки спеціальностей (аграрних наук, економіки та управління), що мають (отримають) дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Вступні випробування — добровільні. Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування.

Після реєстрації вступники обов'язково мають прийти в пункти проведення іспиту. Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала.

Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування.

Якщо вступники не зареєструються на фахове вступне випробування, то вони, як і раніше, вступатимуть лише за результатами ЗНО або НМТ.

Фахові вступні випробування зможуть складати вступники на такі спеціальності:

Галузь знань 20. Аграрні науки та продовольство

Спеціальності:

201. Агрономія

202. Захист і карантин рослин

203. Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205. Лісове господарство

206. Садово-паркове господарство

207. Водні біоресурси та аквакультура

208. Агроінженерія

Галузь знань 07. Управління та адміністрування

Спеціальності:

071. Облік і оподаткування

072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073. Менеджмент

075. Маркетинг

076. Підприємництво та торгівля

Галузь знань 28. Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281. Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 02. Культура і мистецтво

Спеціальність:

028. Менеджмент соціокультурної діяльності

Галузь знань 05. Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051. Економіка

Формула розрахунку конкурсного бала (КБ) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 року відповідно до проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КТ × TK + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3+ К4 + КТ + КЄФВВ) + ОУ

Формула розрахунку конкурсного бала на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ-2023, НМТ-2022 або ЗНО 2021 року відповідно до проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ КТ × TK + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + КТ + КЄФВВ)

П1, П2, П3, П4 — оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

К1, К2, К3, К4 — вагові коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) з проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році;

ТК — оцінка творчого конкурсу;

КТ — ваговий коефіцієнт творчого конкурсу;

БЄФВВ — оцінка єдиного фахового вступного випробування;

КЄФВВ — ваговий коефіцієнт оцінки єдиного фахового вступного випробування з проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році;

ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (спеціальності з Додатку 6 проєкту Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).

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