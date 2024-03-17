У 2023 році автомобіль Dodge Charge став найпопулярнішою моделлю серед купе

Друге місце виборов Ford Mustang.

Джерело фото: Florian Schneider / Unsplash

У «Focus2move» оголосили найпопулярніші купе у світі. Так, за результатами 2023 року автомобіль Dodge Charger став найпопулярнішою моделлю в категорії купе. Як пишуть у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», упродовж минулого року цей автомобіль обрали 87 289 покупців.

Крім того, до ТОП-10 купе, за підсумками продажів 2023 року, увійшли:

Dodge Charger – 87289 од.; Ford Mustang – 68157 од.; Dodge Challenger – 48676 од.; Porsche 911 – 41537 од.; Chevrolet Corvette – 38092 од.; BMW i4 – 34341 од.; Porsche Taycan – 34080 од.; Chevrolet Camaro – 33304 од.; Mazda MX-5 – 32636 од.; Volkswagen Arteon – 28884 од.

Як ми писали, за перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У «Опендатабот» зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

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