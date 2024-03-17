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  1. В Україні

«Підколоти губки та міжбрівку» – у МОЗ пояснили, чи потрібно вимагати ліцензію у косметологів

16:53, 17 березня 2024
Хто має право колоти губи та робити апаратну епіляція.
«Підколоти губки та міжбрівку» – у МОЗ пояснили, чи потрібно вимагати ліцензію у косметологів
Зображення: freepik.com
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Чи повинен косметолог отримувати ліцензію на провадження медичної практики – знають не всі. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що потрібно знати, перш ніж довіряти своє здоров’я людям з оголошень у соцмережах.

Як зазначають у МОЗ, ринок індустрії краси насичений безліччю пропозицій «підколоти губки і міжбрівку», та передусім – така діяльність належить до сфери охорони здоров’я і дозволяється лише за наявності ліцензії на провадження медичної практики.

Це:

  • процедури косметичної корекції вад шкіри,
  • визначення її естетичних недоліків,
  • використання філерів і ботулотоксину,
  • мікроголкова терапія,
  • контурна пластика,
  • апаратна епіляція,
  • використання фізичних і хімічних агентів (хімічний пілінг, фотодинамічна терапія, ультрафіолетове випромінювання, лазери, імпульсний лазер на барвнику, кріотерапія),
  • основні принципи косметичного догляду за шкірою,
  • організація косметологічної допомоги тощо.

У МОЗ пояснюють, що номенклатура лікарських спеціальностей не передбачає спеціальності «косметологія». Ці процедури може здійснювати лише лікар-хірург-дерматолог.

З огляду на вищесказане, перш ніж обирати салон чи кабінет для косметологічних процедур, українцям радять перевірити заклад на наявність ліцензії МОЗ за спеціальністю «Хірургічна дерматологія», яка дозволяє таку практику.

У доступному для споживача місці має бути розміщена копія такої ліцензії та/або витягу з Ліцензійного реєстру МОЗ із зазначенням переліку спеціальностей, за якими провадиться медична практика, та адреси провадження. Також мають бути чітко вказані режим роботи, інформація про медпрацівників із зазначенням їхнього прізвища, імені, по батькові, посади. До того ж має бути розміщений документ, що підтверджує наявність кваліфікаційної категорії, перелік медичних послуг із зазначенням їхньої вартості. Окрім того, за наявності мають бути розміщені копії акредитаційних сертифікатів.

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