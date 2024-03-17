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  1. В Украине

«Подколоты губки и межбровку» – в Минздраве объяснили, нужно ли требовать лицензию у косметологов

16:53, 17 марта 2024
Кто имеет право колоть губы и делать аппаратную эпиляцию.
«Подколоты губки и межбровку» – в Минздраве объяснили, нужно ли требовать лицензию у косметологов
Изображение: freepik.com
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Должен ли косметолог получать лицензию на проведение медицинской практики – знают не все. В Министерстве здравоохранения объяснили, что нужно знать, прежде чем доверять свое здоровье людям из объявлений в соцсетях.

Как отмечают в Минздраве, рынок индустрии красоты насыщен множеством предложений «подколоть губки и межбровку», и прежде всего такая деятельность относится к сфере здравоохранения и разрешается только при наличии лицензии на осуществление медицинской практики.

Это:

  • процедуры косметической коррекции недостатков кожи,
  • определение ее эстетических недостатков,
  • использование филеров и ботулотоксина, с
  • микроигловая терапия,
  • контурная пластика,
  • аппаратная эпиляция,
  • использование физических и химических агентов (химический пилинг, фотодинамическая терапия, ультрафиолетовое излучение, лазеры, импульсный лазер на красителе, криотерапия),
  • основные принципы косметического ухода за кожей,
  • организация косметологической помощи и т.д.

В Минздраве объясняют, что номенклатура врачебных специальностей не предусматривает специальности «косметология». Эти процедуры может осуществлять только врач-хирург-дерматолог.

В доступном для потребителя месте должна быть размещена копия такой лицензии и/или выписки из Лицензионного реестра Минздрава с указанием перечня специальностей, по которым проводится медицинская практика, и адреса проведения. Также должны быть четко указаны режим работы, информация о медработниках с указанием их фамилии, имени, отчества, должности. К тому же должен быть размещен документ, подтверждающий наличие квалификационной категории, перечень медицинских услуг с указанием их стоимости. Кроме того, при наличии должны быть размещены копии аккредитационных сертификатов.

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