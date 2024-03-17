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Евродепутаты одобрили усиленные правила получения единого разрешения на проживание и работу в ЕС

16:35, 17 марта 2024
Если владелец единого разрешения безработный, он будет иметь до трех месяцев, чтобы найти другую работу до того, как его разрешение будет отменено.
Евродепутаты одобрили усиленные правила получения единого разрешения на проживание и работу в ЕС
Источник фото: Getty Images
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Европейский парламент одобрили усиленные правила получения единого на проживание и работу в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Решение евродепутатов предусматривает следующее:

  • Решение по заявкам должно быть принято в течение максимум 90 дней.
  • Владелец разрешения может подать заявление с территории ЕС и сменить работодателя.
  • Возможность безработицы до шести месяцев без изъятия разрешения – если владелец единого разрешения является безработным, он будет иметь до трех месяцев – или шесть, если он имел разрешение более двух лет - чтобы найти другую работу до того, как его разрешение будет отменено, по сравнению с двумя месяцами по действующим правилам.

Теперь новые правила должен официально утвердить Совет ЕС. У стран ЕС будут два года после вступления в силу директивы, чтобы внести изменения в свое национальное законодательство.

Это законодательство не будет действовать в Дании и Ирландии.

Также мы писали, что в Европарламенте поддержали продление торговых льгот для Украины с ограничениями.

Кроме того, Европарламент принял закон об ограничении ИИ, предусматривающий запрет на системы биометрической идентификации правоохранителями.

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