Евродепутаты одобрили усиленные правила получения единого разрешения на проживание и работу в ЕС

Европейский парламент одобрили усиленные правила получения единого на проживание и работу в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Решение евродепутатов предусматривает следующее:
- Решение по заявкам должно быть принято в течение максимум 90 дней.
- Владелец разрешения может подать заявление с территории ЕС и сменить работодателя.
- Возможность безработицы до шести месяцев без изъятия разрешения – если владелец единого разрешения является безработным, он будет иметь до трех месяцев – или шесть, если он имел разрешение более двух лет - чтобы найти другую работу до того, как его разрешение будет отменено, по сравнению с двумя месяцами по действующим правилам.
Теперь новые правила должен официально утвердить Совет ЕС. У стран ЕС будут два года после вступления в силу директивы, чтобы внести изменения в свое национальное законодательство.
Это законодательство не будет действовать в Дании и Ирландии.
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Кроме того, Европарламент принял закон об ограничении ИИ, предусматривающий запрет на системы биометрической идентификации правоохранителями.
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