Евродепутаты одобрили усиленные правила получения единого разрешения на проживание и работу в ЕС

Если владелец единого разрешения безработный, он будет иметь до трех месяцев, чтобы найти другую работу до того, как его разрешение будет отменено.

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Европейский парламент одобрили усиленные правила получения единого на проживание и работу в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Решение евродепутатов предусматривает следующее:

Решение по заявкам должно быть принято в течение максимум 90 дней.

Владелец разрешения может подать заявление с территории ЕС и сменить работодателя.

Возможность безработицы до шести месяцев без изъятия разрешения – если владелец единого разрешения является безработным, он будет иметь до трех месяцев – или шесть, если он имел разрешение более двух лет - чтобы найти другую работу до того, как его разрешение будет отменено, по сравнению с двумя месяцами по действующим правилам.

Теперь новые правила должен официально утвердить Совет ЕС. У стран ЕС будут два года после вступления в силу директивы, чтобы внести изменения в свое национальное законодательство.

Это законодательство не будет действовать в Дании и Ирландии.

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Кроме того, Европарламент принял закон об ограничении ИИ, предусматривающий запрет на системы биометрической идентификации правоохранителями.

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