На Волыни вблизи одного из сел нашли 167 взрывоопасных боеприпасов

Пиротехники ГСЧС обезвредили артиллерийские снаряды Первой мировой войны.

На Волыни к чрезвычайникам поступили сообщения о необходимости провести работу по очистке территории от взрывоопасных предметов вблизи села Колпытов, Владимирского района.

Как рассказали в ГСЧС Украины, во время проверки 1600 кв.м территории было обнаружено 167 артиллерийских боеприпасов времен Первой мировой войны.

«Пролежав более века, они до сих пор представляли смертельную опасность», – отмечают чрезвычайники.

Сотрудники группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Волынского облуправления ГСЧС обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.

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