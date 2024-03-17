На Волині поблизу одного із сіл знайшли 167 вибухонебезпечних боєприпасів

Піротехніки ДСНС знешкодили артилерійські снаряди Першої світової війни.

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На Волині до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.

Як розповіли у ДСНС України, під час перевірки 1 600 кв.м території було виявлено 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни.

«Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку», - зауважують надзвичайники.

Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС знешкодили виявлені вибухонебезпечні предмети.

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