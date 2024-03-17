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  1. В Україні

У Львові демонтують ринок для реконструкції вулиці

15:54, 17 березня 2024
Планується розібрати близько 60 МАФів.
У Львові демонтують ринок для реконструкції вулиці
Джерело фото: Львів. Містобудування / Facebook
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У Львові 15 березня почали демонтувати ринок для реконструкції вулиці. Підприємці ринку пішли на зустріч місту і деякі вже самі розібрали 6 тимчасових споруд, повідомили у КП «Адміністративно-технічне управління».

За інформацією мерії Львова, загалом планують розібрати близько 60 торгових павільйонів. Рішення про демонтаж ухвалили через те, що споруди розташовані на вулиці, яку планують реконструювати.

Як зазначається, павільйони перенесуть на іншу локацію.

«Попри те, що ринок заберуть, робочі місця буде збережено. Їх перенесуть на іншу локацію. Там вони матимуть сучасніший та охайніший вигляд», — сказано у повідомленні.

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