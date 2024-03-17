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  1. В Украине

Во Львове демонтируют рынок для реконструкции улицы

15:54, 17 марта 2024
Планируется разобрать около 60 МАФов.
Во Львове демонтируют рынок для реконструкции улицы
Источник фото: Львов. Градостроительство / Facebook
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Во Львове 15 марта начали демонтировать рынок для реконструкции улицы. Предприниматели рынка пошли на встречу городу и некоторые уже сами разобрали 6 временных построек, сообщили в КП «Административно-техническое управление».

По информации мэрии Львова, всего планируют разобрать около 60 торговых павильонов. Решение о демонтаже приняли из-за того, что постройки расположены на улице, которую планируют реконструировать.

Как отмечается, павильоны перенесут на другую локацию.

«Несмотря на то, что рынок заберут, рабочие места будут сохранены. Их перенесут на другую локацию. Там они будут иметь более современный и опрятный вид», — говорится в сообщении.

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