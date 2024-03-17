Во Львове демонтируют рынок для реконструкции улицы

Планируется разобрать около 60 МАФов.

Источник фото: Львов. Градостроительство / Facebook

Во Львове 15 марта начали демонтировать рынок для реконструкции улицы. Предприниматели рынка пошли на встречу городу и некоторые уже сами разобрали 6 временных построек, сообщили в КП «Административно-техническое управление».

По информации мэрии Львова, всего планируют разобрать около 60 торговых павильонов. Решение о демонтаже приняли из-за того, что постройки расположены на улице, которую планируют реконструировать.

Как отмечается, павильоны перенесут на другую локацию.

«Несмотря на то, что рынок заберут, рабочие места будут сохранены. Их перенесут на другую локацию. Там они будут иметь более современный и опрятный вид», — говорится в сообщении.

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