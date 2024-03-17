В Италии в Сардинии у мэрии взорвалась бомба

По данным местной полиции, бомба была изготовлена из 3-4 килограммов взрывчатого вещества.

Источник фото: ANSA

В итальянском регионе Сардиния у здания мэрии Оттаны произошел взрыв. По информации полиции, бомба имела 3-4 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщает «ANSA».

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу. В результате взрыва серьезно поврежден фасад здания и некоторые кабинеты. На первом этаже выбило окна и двери, разбрасывало мебель.

Правоохранители уже получили записи камер видеонаблюдения на момент инцидента. Однако данных о каких-либо подозреваемых пока нет.

Префект провинции Нуоро Джанкарло Дионизи созвал заседание комитета общественной безопасности на утро понедельника, 18 марта.

В издании пишут, что по словам правоохранителей, «акт устрашения» не связан с предстоящими выборами на Сардинии, поскольку в Оттане они не запланированы.

Следователи также исключили какую-либо связь с протестами в районе Нуоро против размещения станций возобновляемой энергетики.

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