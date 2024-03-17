Нужно знать: патрульные напомнили о жестах регулировщиков для пешеходов

В Патрульной полиции Киева решили напомнить о жестах регулировщика для пешеходов.
Так, пешеходам следует знать, что если:
руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
правая рука вытянута вперед:
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
рука поднята вверх:
- движение пешеходов запрещено по всем направлениям.
Также мы писали о жестах регулировщика, которые должны знать водители транспортных средств.
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