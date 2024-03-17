Нужно знать: патрульные напомнили о жестах регулировщиков для пешеходов

Патрульная полиция напомнила, как пешеходам читать жесты регулировщиков на дороге.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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В Патрульной полиции Киева решили напомнить о жестах регулировщика для пешеходов.

Так, пешеходам следует знать, что если:

руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

правая рука вытянута вперед:

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

рука поднята вверх:

движение пешеходов запрещено по всем направлениям.

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