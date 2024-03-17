75-летний украинец выиграл миллион гривен в лотерею

По словам мужчины, выигрыш он решил разделить между 10 детьми и 12 внуками.

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75-летний г-н Владимир из Львовской области сорвал джекпот в лотерею. Как сообщили на странице «М.С.Л. Государственные лотереи», мужчина выиграл 1 млн гривен.

В сообщении говорится, что победитель поначалу не понял, что стал лотерейным миллионером. Он подумал, что выиграл 47 500 гривен. Однако, когда его дочь позвонила по телефону, чтобы узнать, как его получить приз, то услышала, что выигрыш отца составил 1 млн гривен.

По словам победителя, он решил разделить свой выигрыш с 10 детьми и 12 внуками. Также планирует сделать подарки и правнукам.

Ранее мы рассказывали, что в США мужчина выиграл $340 миллионов, но лотерея назвала его выигрыш ошибкой.

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