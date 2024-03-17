На Винниччине местные в поле нашли «Шахед», который не разорвался

После документирования события части дрона будут изъяты и уничтожены.

Источник фото: Национальная полиция

В Тульчинском районе Винницкой области обнаружили обломки вражеского беспилотника с несдетонированной боевой частью. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как отметили правоохранители, остатки сбитого «Шахеда» обнаружили в поле 15 марта. Сообщения об обнаружении предмета, похожего на беспилотник, поступило от жителей района.

Специалисты обследовали место падения БПЛА и осмотрели его обломки. По словам заместителя начальника взрывотехнической службы полиции Винниччины Валентина Мельника, вес несдетонированной боевой части составляет около 50 кг, а обломки дрона разлетелись в радиусе 200 м.

«Даже несмотря на то, что беспилотник был сбит, опасность от него не меньше. Поэтому просим людей не пренебрегать личной безопасностью: во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, а при обнаружении потенциально опасного предмета сразу звонить по телефону 101 и 102», - подчеркнули в полиции.

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