На Вінниччині місцеві у полі знайшли «Шахед», який не розірвався

Після документування події частини дрона будуть вилучені та знищені.

Джерело фото: Національна поліція

У Тульчинському районі Вінницької області виявили уламки ворожого безпілотника з нездетонованою бойовою частиною. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Як зазначили правоохоронці, залишки збитого «Шахеда» виявили у полі 15 березня. Повідомлення про виявлення предмета, схожого на безпілотник, надійшло від жителів району.

Фахівці обстежили місце падіння БПЛА та оглянули його уламки. За словами заступника начальника вибухотехнічної служби поліції Вінниччини Валентина Мельника, вага нездетонованої бойової частини складає близько 50 кг, а уламки дрона розлетілись у радіусі 200 м.

«Навіть попри те, що безпілотник був збитий, небезпека від нього не менша. Тому просимо людей не нехтувати особистою безпекою: під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, а при виявленні потенційно небезпечного предмета одразу телефонувати 101 та 102», - наголосили у поліції.

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