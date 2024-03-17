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У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

  1. В Україні

Як ФОПу подати заяву про застосування єдиного податку через електронний кабінет: роз’яснення

22:00, 17 березня 2024
У ДПС нагадали про завершення терміну для подання платниками заяви про перехід з 1 квітня на спрощену систему оподаткування або про перехід на іншу групу платників єдиного податку, в понеділок, 18 березня 2024 року.
Як ФОПу подати заяву про застосування єдиного податку через електронний кабінет: роз’яснення
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Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП може надіслати в Електронному кабінеті платника. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

У ДПС нагадали про завершення терміну для  подання платниками заяви про перехід з 1 квітня  на спрощену систему оподаткування або про  перехід на іншу групу платників єдиного податку, в понеділок, 18 березня 2024 року.

Звертаємо увагу на можливість надіслання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.

Для цього ФОП в меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету обирається рік та місяць, в якому створюється Заява, та з переліку електронних форм обирається Заява за формою F0102003. За замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.

У запропонованій формі Заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

У разі переходу ФОП на спрощену систему оподаткування (І-ІІІ група платників ЄП) додатково до Заяви подається розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Для цього платник у вкладці «Додатки» обирає опцію «Додати» Розрахунок за формою F0102103 та заповнює обов’язкові поля.

За наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Вкладка «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанції №2 щодо приймання та обробки Заяви, надісланої користувачу Електронного кабінету.

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