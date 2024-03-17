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Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

В случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков – Верховный Суд

Действующим УПК не предусмотрен институт дополнительного расследования, который был прописан в нормах УПК 1960 года, поэтому в случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков и этот срок не может быть включен в срок досудебного расследования в понимании положений ст. 219 УПК.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

  1. В Украине

Как ФЛП подать заявление о применении единого налога через электронный кабинет: разъяснение

22:00, 17 марта 2024
В ГНС напомнили о истечении срока для подачи плательщиками заявления о переходе с 1 апреля на упрощенную систему налогообложения или о переходе на другую группу плательщиков единого налога, в понедельник, 18 марта 2024 года.
Как ФЛП подать заявление о применении единого налога через электронный кабинет: разъяснение
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Заявление о применении упрощенной системы налогообложения ФЛП может направить в Электронном кабинете плательщика. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

В ГНС напомнили о истечении срока для подачи плательщиками заявления о переходе с 1 апреля на упрощенную систему налогообложения или о переходе на другую группу плательщиков единого налога, в понедельник, 18 марта 2024 года.

Обращаем внимание на возможность послания заявления о применении упрощенной системы налогообложения физическим лицом – предпринимателем в электронном виде через частную часть электронного кабинета.

Для этого ФЛП в меню «Ввод отчетности» частной части Электронного кабинета выбирается год и месяц, в котором создается Заявление, и из перечня электронных форм избирается Заявление по форме F0102003. По умолчанию устанавливается орган ГНС по месту основной регистрации.

В предложенной форме Заявления необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и отправить, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

В случае перехода ФЛП на упрощенную систему налогообложения (I-III группа плательщиков ЕН) дополнительно к Заявлению подается расчет дохода за предыдущий календарный год, предшествующий году перехода на упрощенную систему налогообложения. Для этого плательщик во вкладке «Дополнения» выбирает опцию «Добавить» Расчет по форме F0102103 и заполняет обязательные поля.

При второй квитанции о принятии электронного документа датой и временем принятия (регистрации) электронного документа контролирующим органом считаются дата и время, зафиксированные в первой квитанции.

Вкладка «Входящие документы» меню «Входящие/исходящие документы» предоставляет доступ к квитанции №2 по приему и обработке Заявления, отправленной пользователю Электронного кабинета.

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