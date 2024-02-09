Патрульная полиция напомнила, как читать жесты регулировщиков на дороге

Накануне водитель в Киеве, проигнорировавший жест регулировщика, получил постановление.

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Накануне, патрулируя улицу Крещатик, полицейские обратили внимание на автомобиль Volkswagen, водитель которого проигнорировал жест регулировщика и продолжил движение. Инспекторы догнали и остановили водителя, которому впоследствии вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный жест регулировщика) КУоАП.

В Патрульной полиции решили напомнить участникам дорожного движения жесты регулировщика.

Рука регулировщика с жезлом поднята вверх:

Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям. Нео

Правая рука вытянута вперед:

- со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

- с правой стороны и спины – движение для всех транспортных средств запрещено;

- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора.

Правая рука вытянута вперед, регулятор стоит к вам левой стороной:

- разрешено движение трамвая налево, другим транспортным средствам – во всех направлениях;

- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора.

Руки регулятора вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

- пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулятора;

- водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав или делать правый поворот;

- трамваи также могут двигаться из рукава в рукав.

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