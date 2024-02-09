Патрульна поліція нагадала, як читати жести регулювальників на дорозі

Напередодні, патрулюючи вулицю Хрещатик, поліцейські звернули увагу на автомобіль Volkswagen, водій якого проігнорував жест регулювальника та продовжив рух. Інспектори наздогнали та зупинили водія, якому згодом винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений жест регулювальника) КУпАП.
У Патрульній поліції вирішили нагадати учасникам дорожнього руху жести регулювальника:
- Рука регулювальника з жезлом піднята угору:
Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Необхідно дочекатись зміни руху регулювальника.
- Права рука витягнута вперед:
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух для усіх транспортних засобів заборонено;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
- Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть до вас лівим боком:
- дозволено рух трамвая ліворуч, іншим транспортним засобам — у всіх напрямках;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
- Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;
- пішоходи мають право переходити проїзну частину як за спиною, так і перед грудьми регулювальника;
- водії транспортних засобів можуть рухатися з рукава в рукав, або робити правий поворот;
- трамваї також можуть рухатися з рукава в рукав.
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