Патрульна поліція нагадала, як читати жести регулювальників на дорозі

Напередодні водій у Києві, який проігнорував жест регулювальника отримав постанову.

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Напередодні, патрулюючи вулицю Хрещатик, поліцейські звернули увагу на автомобіль Volkswagen, водій якого проігнорував жест регулювальника та продовжив рух. Інспектори наздогнали та зупинили водія, якому згодом винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений жест регулювальника) КУпАП.

У Патрульній поліції вирішили нагадати учасникам дорожнього руху жести регулювальника:

Рука регулювальника з жезлом піднята угору:

Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Необхідно дочекатись зміни руху регулювальника.

Права рука витягнута вперед:

- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

- з правого боку та спини — рух для усіх транспортних засобів заборонено;

- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть до вас лівим боком:

- дозволено рух трамвая ліворуч, іншим транспортним засобам — у всіх напрямках;

- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;

- пішоходи мають право переходити проїзну частину як за спиною, так і перед грудьми регулювальника;

- водії транспортних засобів можуть рухатися з рукава в рукав, або робити правий поворот;

- трамваї також можуть рухатися з рукава в рукав.

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