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Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

  1. В Україні

Треба знати: патрульні нагадали про жести регулювальників для пішоходів

20:15, 17 березня 2024
Патрульна поліція нагадала, як пішоходам читати жести регулювальників на дорозі.
Треба знати: патрульні нагадали про жести регулювальників для пішоходів
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Патрульній поліції Києва вирішили нагадати про жести регулювальника для пішоходів.

Так, пішоходам слід знати, що якщо:

руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

права рука витягнута вперед:

  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

рука піднята вгору:

  • рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Також ми писали про жести регулювальника, які мають знати водії транспортних засобів.

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