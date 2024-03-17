Треба знати: патрульні нагадали про жести регулювальників для пішоходів

Патрульна поліція нагадала, як пішоходам читати жести регулювальників на дорозі.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Патрульній поліції Києва вирішили нагадати про жести регулювальника для пішоходів.

Так, пішоходам слід знати, що якщо:

руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

права рука витягнута вперед:

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

рука піднята вгору:

рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Також ми писали про жести регулювальника, які мають знати водії транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.