Треба знати: патрульні нагадали про жести регулювальників для пішоходів

У Патрульній поліції Києва вирішили нагадати про жести регулювальника для пішоходів.
Так, пішоходам слід знати, що якщо:
руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
права рука витягнута вперед:
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
рука піднята вгору:
- рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.
Також ми писали про жести регулювальника, які мають знати водії транспортних засобів.
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