В Італії у Сардинії біля мерії вибухнула бомба

За даними місцевої поліції, бомба була виготовлена з 3-4 кілограмів вибухової речовини.

Джерело фото: ANSA

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В італійському регіоні Сардинія біля будівлі мерії Оттани стався вибух. За інформацією поліції, бомба мала 3-4 кілограми вибухової речовини. Про це повідомляє «ANSA».

Інцидент стався пізно ввечері у п'ятницю. Внаслідок вибуху серйозно пошкоджено фасад будівлі та деякі кабінети. На першому поверсі повибивало вікна й двері, розкидало меблі.

Правоохоронці вже отримали записи камер відеоспостереження на момент інциденту. Проте даних про якихось підозрюваних наразі немає.

Префект провінції Нуоро Джанкарло Діонізі скликав засідання комітету громадської безпеки на ранок понеділка, 18 березня.

У виданні пишуть, що за словами правоохоронців, «акт залякування» не пов'язаний з майбутніми виборами на Сардинії, оскільки в Оттані вони не заплановані.

Слідчі також виключили будь-який зв'язок із протестами в районі Нуоро проти розміщення станцій відновлюваної енергетики.

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