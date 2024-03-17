Євродепутати схвалили посилені правила отримання єдиного дозволу на проживання та роботу в ЄС

Якщо власник єдиного дозволу безробітни2, він матиме до трьох, щоб знайти іншу роботу до того, як його дозвіл буде скасовано.

Джерело фото: Getty Images

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Європейський парламент схвалили посилені правила отримання єдиного дозволу на проживання та роботи. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Рішення євродепутатів передбачає наступне:

Рішення щодо заявок має бути прийнято протягом максимум 90 днів.

Власник дозволу може подати заяву з території ЄС і змінити роботодавця.

Можливість безробіття до шести місяців без вилучення дозволу – якщо власник єдиного дозволу є безробітним, він матиме до трьох місяців – або шість, якщо він мав дозвіл понад два роки – щоб знайти іншу роботу до того, як його дозвіл буде скасовано, порівняно з двома місяцями за чинними правилами.

Тепер нові правила має офіційно затвердити Рада ЄС. Країни ЄС матимуть два роки після набрання чинності директивою, щоб внести зміни до свого національного законодавства.

Це законодавство не діятиме в Данії та Ірландії.

Також ми писали, що у Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями.

Крім того, Європарламент ухвалив закон про обмеження ШІ, який передбачає заборону на системи біометричної ідентифікації правоохоронцями.

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