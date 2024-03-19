Сингапурского оппозиционера обвинили во лжи парламенту

Лидера оппозиции в Сингапуре обвиняют во лжи под присягой перед комитетом.

Источник фото: CNA

Лидера оппозиции в Сингапуре Притама Сингха обвинили во лжи под присягой перед парламентским комитетом, сообщает BBC.

Обвинения касаются обращения господина Сингха с бывшим депутатом от его партии, который солгал в парламенте в отдельном деле.

Сингх во вторник перед судом, заявил, что намерен оспаривать эти обвинения.

Прокуратура планирует требовать штрафа для Сингха, который также может потерять свое место в парламенте.

В августе 2021 года депутата парламента Раису Хан, на тот момент представительницу Рабочей партии, обвинили в недостоверных обвинениях относительно действий полиции по делу о сексуальном насилии. Однако позже она признала, что ее высказывания были несправедливыми.

Хана оштрафовали за ложь и злоупотребление своим статусом депутата. С тех пор она покинула свою партию и отказалась от своего парламентского места.

Во время дальнейшего расследования инцидента парламентским комитетом Сингха вызвали в качестве свидетеля. Он объяснил отношение к ситуации с Хан. Хан утверждала, что Сингх подстрекал ее продолжать свою историю, несмотря на то, что она оказалась ложной.

Сингх отверг эти обвинения. Однако комитет пришел к выводу, что он ложно свидетельствовал перед ними под присягой и рекомендовал начать уголовное расследование его поведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.