На Херсонщині загинули троє чоловіків, які намагалися розібрати дрон

Троє місцевих знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом та принесли його додому.

У Бериславському районі на Херсонщині через здетонування дрону загинуло троє людей. Про це повідомили у ДСНС України.

Як пишуть у ДСНС, троє місцевих мешканців, чоловіки 45, 55 та 67 років, знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом. Вони принесли його додому та почали розбирати, внаслідок чого пристрій здетонував. Всі троє отримали тяжкі поранення, від яких померли в кареті швидкої допомоги.

Громадянам наголошують, що брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено, адже це може коштувати життя.

У випадку, якщо помітили боєприпас – потрібно відійти на безпечну відстань та телефонувати 101.

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