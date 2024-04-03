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В Украине цены на шоколад рекордно «взлетят»: какие причины и к чему готовиться сладкоежкам

23:15, 3 апреля 2024
Цены на шоколад и изделия из него поднимутся практически вдвое из-за повышения стоимости сырья и блокады поляками границы.
В Украине цены на шоколад рекордно «взлетят»: какие причины и к чему готовиться сладкоежкам
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В Украине взлетят цены на шоколад и изделия из него. Стоимость популярного продукта станет выше практически вдвое из-за повышения стоимости сырья и блокады поляками границы. Об этом сообщает ВВС.

Так, по прогнозам обозревателя аграрного и пищевого рынка Ларисы Гук, уже летом стоимость плитки шоколада поднимется до 50 грн., а к зиме – до 70 грн.

Эксперт сообщила также, что производители уже снизили вес стандартной плитки шоколада до 80 граммов.

«Надо ожидать удорожания – и производители это подтверждают. Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 г) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и до 70 грн», – утверждает она, уточнив, что это усредненный прогноз, потому что «есть шоколад с содержанием какао 30%, а есть более 80%».

Согласно экспертной оценке, на цену шоколадных изделий повлияет ряд причин:

Повышение стоимости сырья: с начала февраля подорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%.

Блокировка польской границы: сырье идет именно через него, и сложности с логистикой влияют на цену.

Ожидается, что производители и торговые сети постараются «максимально нивелировать удорожание».

«Уже сейчас на шоколад активно действуют какие-то акционные предложения, потому что ритейлеры пытаются хоть как-то оживить торговлю. Если акционные предложения начинаются где-то от 35 грн за плитку, то цена импортной продукции – уже со 100 грн», – объяснила Гук.

При этом, по ее ожиданиям, производители могут прибегнуть к более активному использованию альтернативных ингредиентов, что приведет к снижению качества шоколадных изделий.

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