На Виннитчине с высоты 10 метров на территории гранитного карьера упали двое подростков

В результате падения с высоты один ребенок погиб.

Источник фото: ГСЧС

В Гайсинском районе на территории гранитного карьера, которые не действует, с высоты 10 метров упали двое подростков. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Винницкой области.

Сообщение о трагедии спасателям поступило 1 апреля.

В ГСЧС сообщают, что один из парней, которого передали бригаде экстренной медицинской помощи, сумел самостоятельно выбраться из ловушки. К сожалению, другой 17-летний юноша, от полученных травм, погиб на месте.

Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего подростка на берег.

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