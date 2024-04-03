На Вінниччині з висоти 10 метрів на території гранітного кар'єру впало двоє підлітків

Внаслідок падіння з висоти одна дитина загинула.

Джерело фото: ДСНС

У Гайсинському районі на території гранітного кар'єру, що не діє, з висоти 10 метрів впало двоє підлітків. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області.

Повідомлення про трагедію до рятувальників надійшло 1 квітня.

У ДСНС повідомляють, що один із хлопців, якого передали бригаді екстреної медичної допомоги, зумів самостійно вибратися із пастки. На жаль, інший 17-річний юнак, від отриманих травм загинув на місці.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого підлітка на берег.

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