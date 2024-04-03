Негода в Китаї забрала життя 7 людей, понад 93 тисячі постраждалих

Збитки від стихійного лиха на сході Китаю оцінюються 21,1 мільйона доларів.

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Понад 93 тисячі осіб потерпають від наслідків граду та дощів із сильним вітром, які негода принесла на схід Китаю в провінції Цзянсі. За останні дні семеро людей вже загинули, а більше 12 домогосподарств зазнали руйнувань через стихійне лихо, повідомляє Xinhua.

За даними місцевої влади, ще 80 домогосподарств отримали значні пошкодження, а 5700 гектарів посівів постраждали від погодніх умов. Прямі економічні втрати від стихійного лиха оцінюються щонайменше в 150 мільйонів юанів (приблизно $21,1 мільйона).

Метеорологи попереджають про подальше загострення погодних умов і закликають місцевих мешканців залишатися вдома, уникати виходу без нагальних потреб та утримуватися від перебування в місцях, де може ставатися затоплення через сильні опади.

У зв'язку з погіршенням погодних умов у провінції Цзянсі оголошено третій рівень небезпеки за п'ятибальною шкалою стихійних лих, прийнятою в Китаї.

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