Непогода в Китае унесла жизни 7 человек, более 93 тысяч пострадавших

Убытки от стихийного бедствия на востоке Китая оцениваются в 21,1 миллиона долларов.

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Более 93 тысяч человек страдают от последствий града и дождей с сильным ветром, которые непогода принесла на восток Китая в провинции Цзянси. За последние дни семь человек уже погибли, а более 12 домохозяйств подверглись разрушениям из-за стихийного бедствия, сообщает Xinhua.

По данным местных властей, еще 80 домохозяйств получили значительные повреждения, а 5700 гектаров посевов пострадали от погодных условий. Прямые экономические потери от стихийного бедствия оцениваются по меньшей мере в 150 миллионов юаней (примерно $21,1 миллиона).

Метеорологи предупреждают о дальнейшем обострении погодных условий и призывают местных жителей оставаться дома, избегать выхода без насущных потребностей и воздерживаться от пребывания в местах, где может происходить затопление из-за сильных осадков.

В связи с ухудшением погодных условий в провинции Цзянси объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале стихийных бедствий, принятой в Китае.

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