КСУ принял решение по поводу пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы

КСУ признал неконституционными предписания, которыми установлены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания Чернобыльской катастрофы.

Конституционный Суд Украины принял решение о гарантиях социальной защиты и возмещении ущерба гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правовой мониторинг.

Первый сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 3 апреля принял Решение № 4-р(І)/2024 по делу по конституционным жалобам Водолагина Сергея Николаевича, Некрылова Владимира Викторовича о соответствии Конституции Украины пункта 2 раздела I Закона Украины «О внесении изменений «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» от 29 июня 2021 года № 1584–ІХ, части третьей статьи 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 № 796-XIII.

Этими предписаниями установлены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Заявители оспаривали часть третью статьи 54 Закона № 796 с изменениями, согласно которой «во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности – 6000 гривен; для II группы инвалидности – 4800 гривен; для III группы инвалидности – 3700 гривен; для детей с инвалидностью – 3700 гривен»/

В Решении отмечено, что «для граждан Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на конституционном уровне установлены особые гарантии их социальной защиты и возмещение причиненного вреда их жизни и здоровью».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Суд пришел к выводу, что часть третья статьи 54 Закона № 796 не соответствует Конституции Украины (является неконституционной).

В то же время Суд закрыл конституционное производство в части о конституционности абзацев восьмого, девятого, десятого пункта 2 раздела I Закона № 1584 в связи с неприемлемостью конституционных жалоб.

Судьи-содокладчики по этому делу – Александр Петришин и Петр Филюк.

В КСУ добавили, что текст Решения и его резюме будут обнародованы 4 апреля.

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