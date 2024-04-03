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КСУ принял решение по поводу пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы

16:34, 3 апреля 2024
КСУ признал неконституционными предписания, которыми установлены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания Чернобыльской катастрофы.
КСУ принял решение по поводу пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы
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Конституционный Суд Украины принял решение о гарантиях социальной защиты и возмещении ущерба гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правовой мониторинг.

Первый сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 3 апреля принял Решение № 4-р(І)/2024 по делу по конституционным жалобам Водолагина Сергея Николаевича, Некрылова Владимира Викторовича о соответствии Конституции Украины пункта 2 раздела I Закона Украины «О внесении изменений «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» от 29 июня 2021 года № 1584–ІХ, части третьей статьи 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 № 796-XIII.

Этими предписаниями установлены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Заявители оспаривали часть третью статьи 54 Закона № 796 с изменениями, согласно которой «во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности – 6000 гривен; для II группы инвалидности – 4800 гривен; для III группы инвалидности – 3700 гривен; для детей с инвалидностью – 3700 гривен»/

В Решении отмечено, что «для граждан Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на конституционном уровне установлены особые гарантии их социальной защиты и возмещение причиненного вреда их жизни и здоровью».

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Суд пришел к выводу, что часть третья статьи 54 Закона № 796 не соответствует Конституции Украины (является неконституционной).

В то же время Суд закрыл конституционное производство в части о конституционности абзацев восьмого, девятого, десятого пункта 2 раздела I Закона № 1584 в связи с неприемлемостью конституционных жалоб.

Судьи-содокладчики по этому делу – Александр Петришин и Петр Филюк.

В КСУ добавили, что текст Решения и его резюме будут обнародованы 4 апреля.

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