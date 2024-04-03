На Ивано-Франковщине в газопровод осуществили незаконную врезку

Сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании и лица, совершившие незаконную врезку.

Джерело фото: facebook.com/Ukrnafta

В селе Пасечная на Ивано-Франковщине работники Укрнефти обнаружили несанкционированную врезку в газопровод, информацию передали в полицию. Об этом сообщает пресс-служба «Укрнефти».

«Работники Службы Безопасности ПАО «Укрнефть» обнаружили несанкционированную врезку в газопровод на территории с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области», - говорится в сообщении.

По прибытии на место представителей Нацполиции, были проведены раскопочные работы и обнаружено врезку в металлическую трубу высокого давления, в которую был встроен шариковый кран, к которому присоединен полиэтиленовый шланг черного цвета, ведущий в сторону жилых домов.

В Укрнефти отмечают, что сейчас устанавливаются убытки, предоставленные компании и лица, совершившие незаконную врезку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.