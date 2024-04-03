Паспорт за 2 дня: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники предлагают «посредничество» и «упрощенную процедуру» подачи документов.

Фото: dmsu.gov.ua

Государственная миграционная служба Украины призвала граждан не пользоваться услугами так называемых посредников при оформлении документов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Все территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые находятся в безопасных районах Украины и за рубежом, продолжают работать и оказывать административные услуги. Оформить документы можно только в вышеназванных учреждениях лично.

В ведомстве добавляют, что мошенники размещают в сети Интернет объявления о так называемом «посредничестве» и предлагают «упрощенную» процедуру подачи документов, максимально быстрое оформление паспортов, обслуживание вне очереди и т.д.

«Призываем Вас ни при каких обстоятельствах не пользоваться услугами любых посредников. Все предложения от них по «ускорению» оформления паспортов гражданина Украины незаконны», - пишут в ГМС.

Оформить документы можно как в порядке «живой очереди», так и воспользовавшись сервисом «Электронная очередь». Кроме того, на сайте ГМС можно осуществить онлайн-оплату услуг по оформлению.

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