Паспорт за 2 дні: українців попередили про нову схему шахраїв

Шахраї пропонують «посередництво» і «спрощену» процедуру подання документів.

Фото: dmsu.gov.ua

Державна міграційна служба України закликала громадян не користуватися послугами так званих посередників під час оформлення будь-яких документів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що усі територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, Центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які знаходяться в безпечних районах України та за кордоном, продовжують працювати та надавати адміністративні послуги. Оформити документи можна лише у вищезгаданих установах особисто.

У відомстві додають, що шахраї розміщують у мережі Інтернет оголошення про так зване «посередництво» і пропонують «спрощену» процедуру подання документів, максимально швидке оформлення паспортів, обслуговування поза чергою тощо.

«Закликаємо Вас за жодних обставин не користуватись послугами будь-яких посередників. Усі пропозиції від них щодо «прискорення» оформлення паспортів громадянина України є незаконними», - пишуть в ДМС.

Оформити документи можна як у порядку «живої черги», так і скориставшись сервісом «Електронна черга». Крім того, на сайті ДМС можна здійснити онлайн-оплату послуг з оформлення.

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