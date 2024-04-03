На Буковині судитимуть експравоохоронця та членів злочинної групи, які переправляли ухилянтів за кордон

ДБР розкрило мережу зловмисників, які нелегально переправляли людей до Румунії.

Джерело фото: ДБР

ДБР завершило розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, яка займалася нелегальним переправленням ухилянтів через україно-румунський кордон.

За даними ДБР, до складу цієї злочинної організації входило п'ять осіб, а головним організатором і керівником був колишній правоохоронець, що мав глибокі знання місцевості та роботи прикордонників на Буковині.

Члени групи приваблювали охочих залишити Україну, збирали їх у Чернівцях і переправляли через кордон за великі гроші. Вартість перетину кордону становила від 4,5 до 5 тисяч євро на особу, залежно від умов.

У вересні 2023 року автомобіль з одним з учасників групи та п'ятьма "клієнтами" був зупинений прикордонниками. Інші учасники банди намагалися уникнути від слідства, але були затримані правоохоронцями.

Суд встановив для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 тисяч гривень.

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