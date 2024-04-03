На Буковине будут судить экс-правоохранителя и членов преступной группы, которые переправляли уклонистов за границу

ГБР раскрыло сеть злоумышленников, которые нелегально переправляли людей в Румынию.

Источник фото: ГБР

ГБР завершило расследование в отношении участников организованной преступной группы, которая занималась нелегальной переправкой уклонистов через украино-румынскую границу.

По данным ГБР, в состав этой преступной организации входило пять человек, а главным организатором и руководителем был бывший милиционер, имевший глубокие знания местности и работы пограничников на Буковине.

Члены группы привлекали желающих покинуть Украину, собирали их в Черновцах и переправляли через границу за большие деньги. Стоимость пересечения границы составляла от 4,5 до 5 тысяч евро на человека, в зависимости от условий.

В сентябре 2023 года автомобиль с одним из участников группы и пятью "клиентами" был остановлен пограничниками. Другие участники банды пытались уйти от следствия, но были задержаны правоохранителями.

Суд установил для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

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