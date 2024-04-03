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Налоговики разъяснили, чем отличаются трудовой и гражданско-правовой договоры

20:59, 3 апреля 2024
Налоговики разъяснили, чем отличаются трудовой и гражданско-правовой договоры
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, чем отличаются трудовые и гражданско-правовые договоры.

Трудовой договор – это соглашение между наемным работником и работодателем. Последним может быть компания, ФЛП и даже физическое лицо, нанимающее водителя или няню.

По трудовому договору вы обязуетесь выполнять работу, указанную в договоре, а работодатель – выплачивать за это заработную плату и обеспечивать достойные и безопасные условия труда, предусмотренные законодательством о труде. Вам предоставят рабочее место, оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.

Трудовой договор регулирует процесс выполнения работы по определенной специальности, квалификации или должности, а также требует соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

С одной стороны, наемный работник зависит от работодателя. Если вы хотите взять отпуск, остаться дома по семейным обстоятельствам, пойти к врачу в течение рабочего дня – должны получить разрешение руководителя.

С другой – работник имеет ряд социальных и трудовых гарантий:

  • регулярная оплата труда – не менее двух раз в месяц;
  • нормированное рабочее время;
  • больничные;
  • оплачиваемые выходные и отпуска;
  • защиту от незаконного освобождения и т.д.

По гражданско-правовому договору (соглашению) нет работодателей и работников. Есть исполнитель, который обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, и заказчик, принимающий и оплачивающий ее.

Такие взаимоотношения могут заключаться между любыми юридическими или физическими лицами и регулируются Гражданским кодексом Украины. На них не распространяется действие трудового законодательства.

Предметом договора есть конечный результат, а не процесс его достижения. Обе стороны – независимы и равноправны. Заказчик не должен заботиться об условиях труда, предоставлять рабочее место и оборудование, оплачивать больничные. Исполнитель самостоятельно организует работу и отвечает за ее своевременное исполнение.

Размер вознаграждения и срок оплаты определяются соглашением сторон, а не законодательством.

Обычно гражданско-правовой договор заключается для выполнения разовых, а не систематических работ.

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