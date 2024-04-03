БП ВС сформировала выводы о способе реализации религиозной общиной права на изменение канонической принадлежности

Большая Палата Верховного Суда сформулированы выводы относительно понятия религиозной общины, критериев членства в ней, способа реализации права религиозной общины изменить подчинение у канонических и организационных вопросах.

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Часть жителей села Калиновка Житомирского района Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, перейдя в Православную Церковь Украины. Соответствующее изменение, реализуемые путем изменения уставных документов, было обжаловано в суд. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС з огляду на наявність у ній низки виключних правових проблем, пов’язаних зі зміною канонічної приналежності.

Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади.

З-поміж іншого, у цій справі сформульовані висновки щодо поняття релігійної громади, критеріїв членства в ній, способу реалізації права релігійної громади змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях, підстав втручання суду в здійснення цього права та особливостей юридичного оформлення такої зміни.

З повним текстом постанови ВП ВС від 3 квітня 2024 року у справі № 906/1330/21 (провадження № 12-38гс23) можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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