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ВП ВС сформувала висновки щодо способу реалізації релігійною громадою права на зміну канонічної приналежності

16:07, 3 квітня 2024
Велика Палата Верховного Суду сформульовані висновки щодо поняття релігійної громади, критеріїв членства в ній, способу реалізації права релігійної громади змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях
ВП ВС сформувала висновки щодо способу реалізації релігійною громадою права на зміну канонічної приналежності
Фото: cheline.com.ua
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Частина жителів села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Відповідна зміна, реалізована шляхом зміни статутних документів, була оскаржена до суду. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС з огляду на наявність у ній низки виключних правових проблем, пов’язаних зі зміною канонічної приналежності.

Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади.

З-поміж іншого, у цій справі сформульовані висновки щодо поняття релігійної громади, критеріїв членства в ній, способу реалізації права релігійної громади змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях, підстав втручання суду в здійснення цього права та особливостей юридичного оформлення такої зміни.

З повним текстом постанови ВП ВС від 3 квітня 2024 року у справі № 906/1330/21 (провадження № 12-38гс23) можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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