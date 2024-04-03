500 тисяч українців мобілізувати не треба, – Зеленський розповів про кількість новобранців

За словами Зеленського, Україні в 2024 році не потрібно мобілізувати пів мільйона людей.

Джерело фото: zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо кількості новобранців, які будуть мобілізовані в українську армію цього року, зауважив, що «пів мільйона нам не потрібно», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно», — заявив президент.

Зеленський також висловив вдячність головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за проведений аудит в армії. Він підкреслив важливість знаходження сил всередині Збройних сил України, які будуть готові допомагати на фронті.

Крім того, він зазначив, що росія вже на 1 червня планує мобілізувати 300 тисяч військових.

Нагадаємо, Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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