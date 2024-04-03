500 тысяч украинцев мобилизовать не надо, – Зеленский рассказал о количестве новобранцев

По словам Зеленского, Украине в 2024 году не нужно мобилизовать полмиллиона человек.

Источник фото: zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно количества новобранцев, которые будут мобилизованы в украинскую армию в этом году, отметил, что "полмиллиона нам не нужно", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", - заявил президент.

Зеленский также выразил благодарность главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому за проведенный аудит в армии. Он подчеркнул важность нахождения сил внутри Вооруженных сил Украины, которые будут готовы помогать на фронте.

Кроме того, он отметил, что россия уже на 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военных.

Напомним, Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.