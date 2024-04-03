Национальный университет обороны требовал выселить офицера запаса вместе с семьей из общежития – что решил Верховный Суд

Застройщик не выполнил своих обязательств по строительству квартиры за счет средств, выплаченных офицеру запаса в качестве денежной компенсации для получения жилого помещения, но Национальный университет обороны требовал выселить его вместе с семьей из комнаты в общежитии без предоставления другого жилого помещения.

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Верховный Суд 14 февраля рассмотрел кассационную жалобу Национального университета обороны Украины по иску университета к семье военнослужащего в запасе о выселении без предоставления другого жилого помещения.

Судами установлено, что ответчик является офицером Вооруженных сил Украины, который до 2008 года проходил военную службу в Национальном университете обороны Украины. По состоянию на время предъявления иска он был уволен в запас и является инвалидом второй группы в результате войны.

Ему и его семье, состоящей из четырех человек, была предоставлена комната в общежитии, которая принадлежит на праве собственности государству в лице Министерства обороны Украины и находится на балансе Национального университета обороны. Указанное общежитие предназначено для обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, которые проходят военную службу (учатся) в университете и не обеспечены жильем в г. Киеве.

В декабре 2020 года ответчику и его семье выплачена денежная компенсация для получения (приобретения) жилого помещения. Он и члены его семьи после получения денежной компенсации на жилье для военнослужащих были сняты с квартирного учета в гарнизоне г. Киева на основании статьи 40 ЖК, но не освободили жилое помещение в общежитии.

С учетом указанного в декабре 2021 года Национальный университет обороны Украины обратился в суд с иском, в котором просил выселить офицера в запасе и его семью из комнаты в общежитии без предоставления другого жилого помещения.

Решением районного суда, оставленным в силе постановлением апелляционного суда, в удовлетворении было отказано.

Судебные решения мотивированы тем, что из-за ввода территории Украины военного положения застройщик не выполнил свои обязательства по строительству квартиры из средств, которые были выплачены ответчикам в качестве денежной компенсации для получения (приобретения) жилого помещения.

Следовательно, ответчики с ребенком не имеют другого жилья, кроме спорной комнаты в общежитии, которым они пользуются, и не подлежат выселению из общежития из статей 125, 132 ЖК Украины без предоставления другого жилого помещения.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд не согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций с учетом следующего.

Исходя из необходимости обеспечения общенациональной и экономической безопасности и благосостояния, эффективного расходования материальных ресурсов, защиты прав военнослужащих, не обеспеченных ни постоянным, ни служебным жилищным, а также принципов равенства, добросовестности и справедливости, следует прийти к выводу, что на военнослужащих (в том числе уволенных из военной службы), а также членов их семей, которые были обеспечены постоянным жильем в пределах нормы (в том числе путем получения денежной компенсации за положенное для получения жилое помещение), не могут распространяться гарантии, предусмотренные статьей 125 ЖК Украины, при их выселении из предварительно предоставленного во время прохождения воинской службы временного жилья (служебного жилья или комнаты в общежитии).

В таком случае исключаются основания для дополнительного возложения на государство обязанности по предоставлению другого жилья при выселении военнослужащих из общежития, поскольку ответчики, по их согласию, получили денежную компенсацию за положенное для получения жилое помещение, целевое использование такой компенсации государство не контролирует.

«Это соответствует принципам справедливости, пропорциональности и равенства всех военнослужащих, а также условиям реализации долга государства по обеспечению жильем военнослужащих», - отметил Верховный Суд.

Получив денежную компенсацию за положенное для получения жилого помещения, ответчики направили денежные средства по целевому назначению – на приобретение трехкомнатной квартиры, заключив предварительный договор купли-продажи квартиры, однако по независимым как от государства, так и от ответчиков обстоятельствам жилье не было достроено вовремя.

Риски, связанные с использованием полученной военнослужащим денежной компенсации и порядком и условиями приобретения жилья, не могут полагаться на Вооруженные Силы Украины и государство в целом, которое должным образом исполнило свои обязанности перед ответчиками.

Учитывая изложенное, Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, а дело направил на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Детальнее с текстом постановления Верховного Суда от 14 февраля 2024 года по делу №753/26541/21 (производство № 61-16323св23) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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