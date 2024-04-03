росія планує мобілізувати 300 тисяч військових, – Зеленський

росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військових вже на 1 червня.

Джерело фото: mil.in.ua

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії в Києві повідомив, що на 1 червня росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — підкреслив він.

Нагадаємо, Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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