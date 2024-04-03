россия планирует мобилизовать 300 тысяч военных, – Зеленский

россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных уже на 1 июня.

Источник фото: mil.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве сообщил, что на 1 июня россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что на 1 июня россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", - подчеркнул он.

Напомним, Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.