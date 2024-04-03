Военные смогут составить личное распоряжение о выплате единовременной денежной помощи на случай своей смерти

Военные могут самостоятельно определить, кто получит выплату.

Теперь военные могут составить личное распоряжение на случай своей гибели о выплате одноразовой денежной помощи лицу (лицам) по выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Как сообщили в системе Безвозмездной правовой помощи, изменения закреплены в законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи» № 3515-ІХ от 9.12.2023. Они вступили в силу 29 марта 2024 года.

Распоряжение должно быть составлено:

письменно

в произвольной форме

заверенным командиром в/ч или нотариусом

Детальнее в карточках ниже:

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