Військові зможуть скласти особисте розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги на випадок своєї смерті

Тепер військові можуть скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.
Як повідомили у системі Безоплатної правової допомоги, зміни закріплені в законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» № 3515-ІХ від 9.12.2023. Вони набрали чинності 29 березня 2024 року.
Розпорядження має бути складено:
Детальніше у картках нижче:
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